Видео: Израиль наносит удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо

По предварительной информации, Израиль наносит удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что количество погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек, еще около 5,6 тыс. были ранены.

Накануне вечером в Минздраве сектора Газа сообщили, что в медучреждениях анклава не осталось свободных больничных мест, почти закончились расходные медицинские материалы.

Отмечается, что в результате израильских бомбардировок былит уничтожены 535 жилых домов, три школы и 10 мечетей.