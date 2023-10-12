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Видео: Израиль наносит удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо
По предварительной информации, Израиль наносит удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.
Ранее мы сообщали, что количество погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек, еще около 5,6 тыс. были ранены.
Накануне вечером в Минздраве сектора Газа сообщили, что в медучреждениях анклава не осталось свободных больничных мест, почти закончились расходные медицинские материалы.
Отмечается, что в результате израильских бомбардировок былит уничтожены 535 жилых домов, три школы и 10 мечетей.
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