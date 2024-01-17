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Видео: из-за непогоды на дороге у Апастово водители застряли в снежном плену
В социальных сетях опубликовано видео, на котором водители встали на дороге рядом с Апастово. Из-за обильного снегопада и метели движение по трассе было блокировано.
Сообщается, что многие двигались в Казань с работы, но им пришлось остаться прямо у дороги из-за того, что проехать нет возможности.
Ранее мы сообщали, непогода парализовала движение в столице Татарстана, вызвав пробки в 10 баллов. Движение по трассе М12 было ограничено для всех видов транспорта.
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