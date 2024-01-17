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Из-за сложной ситуации на М12 в РТ Автодор просит воздержаться от междугородних поездок
Из-за сложной ситуации на М12 в Татарстане рекомендуется воздержаться от междугородних поездок, сообщили в пресс-службе ГУ «Автодор».
Критическая ситуация сейчас на участке М12 с 820-го по 550-й километр.
В данный момент выясняется, сколько автомобилей в снежном плену оказались. Всем оказывется помощь. Аварийные комиссары развозят топливо тем, кто нуждается.
Напомним, что движение по М12 из-за непогоды временно ограничено для всех видов транспорта.
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