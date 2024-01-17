Из-за сложной ситуации на М12 в РТ Автодор просит воздержаться от междугородних поездок

Из-за сложной ситуации на М12 в Татарстане рекомендуется воздержаться от междугородних поездок, сообщили в пресс-службе ГУ «Автодор».

Критическая ситуация сейчас на участке М12 с 820-го по 550-й километр.

В данный момент выясняется, сколько автомобилей в снежном плену оказались. Всем оказывется помощь. Аварийные комиссары развозят топливо тем, кто нуждается.

Напомним, что движение по М12 из-за непогоды временно ограничено для всех видов транспорта.