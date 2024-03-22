news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 марта 2024 21:53

Видео: из «Крокус Сити Холла» выносят тела погибших

Скопировать ссылку

В социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как из «Крокус Сити Холла» начинают выносить тела погибших.

Напомним, вооруженные люди открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле». Злоумышленники стреляли по мирным гражданам, после чего в здании случился крупный пожар. В здание вошли СОБР, а вместе с ними пожарные, чтобы провести зачистку и эвакуировать людей.

#стрельба в москве
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2