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Примерно треть «Крокус сити холла» охвачена огнем, пожарные эвакуируют людей
Примерно треть «Крокус Сити Холла» полыхает, сообщает ТАСС.
Огнеборцы присвоили повышенный ранг сложности пожару. Сообщается, что пожарные снимают людей с крыши здания, удалось эвакуировать порядка 100 человек.
Ранее мы сообщали, что перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», после чего в здании случился пожар.
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