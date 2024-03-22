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Происшествия 22 марта 2024 21:26

Примерно треть «Крокус сити холла» охвачена огнем, пожарные эвакуируют людей

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Примерно треть «Крокус Сити Холла» полыхает, сообщает ТАСС.

Огнеборцы присвоили повышенный ранг сложности пожару. Сообщается, что пожарные снимают людей с крыши здания, удалось эвакуировать порядка 100 человек.

Ранее мы сообщали, что перед концертом группы «Пикник» неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», после чего в здании случился пожар.

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