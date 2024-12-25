Видео интерьеров дома задержанного главы экономической полиции нескольких районов РТ

Появилось видео интерьеров дома задержанного главы экономической полиции нескольких районов Татарстана, которого подозревают во взятке.

На видео, которое оказалось в распоряжении «Татар-информа», интерьер дома Минабутдинова, по некоторым данным, стоимость дома – несколько десятков миллионов рублей.

«Татар-информ» рассказывал, что осенью 2023 года он предложил директору «Пром-Транс-Энерго-сервиса» покровительство и помощь в заключении договора между «ПТЭС» и «Татлизингом» на ремонт здания центральной библиотеки в Сармановском районе РТ.

В качестве вознаграждения Минабутдинов попросил пять процентов от сделки, что составляло около двух миллионов рублей.