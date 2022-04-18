Видео: «Енисей» анонсировал матч Кубка России против «Рубина» в стиле мафиозной сделки

Футболисты красноярского «Енисея» креативно анонсировали игру четвертьфинала Кубка России против «Рубина», сняв видео в стиле мафиозной сделки.

На вопрос представителя латиносов «Где камень?» глава итальянской мафии отвечает, что «Рубин» подвезут 20 апреля, а пока же он может предложить лишь это [указывает на билеты предстоящей встречи].

Матч 1/4 финала Кубка России между «Рубином» и «Енисеем» состоится в Красноярске 20 апреля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

После 25 туров нынешнего сезона чемпионата России казанский клуб с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 5 очков.

«Енисей», в свою очередь, занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. После зимней паузы красноярцы одержали восемь побед в девяти матчах. В том числе со счетом 4:0 в 1/8 финала Кубка России обыграли московский «Локомотив».

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал об итогах ничьей «Рубина» против «Спартака».