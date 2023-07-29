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Общество 29 июля 2023 16:20

Видео: Делегация из Нигерии исполнила российский гимн на саммите «Россия — Африка»

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Делегация из Нигерии исполнила гимн Российской Федерации на саммите «Россия — Африка». Роликом в своем телеграм-канале поделился журналист Павел Зарубин.

Напомним, что саммит проходил с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге. Сегодня Президент России Владимир Путин продолжил серию встреч с африканскими лидерами. Так, на переговорах с Президентом переходного периода Буркина-Фасо он анонсировал открытие российского посольства, прекратившего работу в 1992 году.

#африка #гимн
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