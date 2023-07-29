Путин: Спустя 31 год Россия вновь откроет посольство в Буркина-Фасо

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В Буркина-Фасо вновь заработает российское посольство, закрытое в 1992 году. Об этом на встрече с Президентом переходного периода африканской республики Ибрагимом Траоре заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он поблагодарил собеседника за участие во II саммите «Россия – Африка» и выразил надежду на то, что открытие диппредставительства придаст дополнительный импульс развитию двусторонних связей.

«Готовы совместно работать по развитию торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот у нас пока скромный, даже в российско-африканском измерении, но, мне кажется, мы сегодня поговорим, есть над чем работать», — заметил Путин.

Он напомнил, что Россия и Буркина-Фасо готовят соглашения о сотрудничестве в области гражданской авиации, спорта, а также взаимном признании образования и квалификаций. Помимо этого, Москва продолжит подготовку буркинийских специалистов и готова при наличии заинтересованности увеличить квоту для студентов.

Была затронута и работа на международных площадках, в том числе в ООН.

«В июне Правительством России принято решение о внесении в фонд Всемирной продовольственной организации ООН для оказания гуманитарного содействия ряду стран в качестве добровольной помощи 10 миллионов долларов, из них 2,5 пойдёт на Буркина-Фасо», — заключил Президент РФ.