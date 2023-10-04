Видео: бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении

Кадрами уничтожения укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении бойцами российского спецназа «Ахмат» поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После удара российским дроном в дело вступают артиллеристы и полностью зачищают местность от всех следов противника. Бойцы спецназа «Ахмат» работают быстро, качественно и, что немаловажно, эффективно», – прокомментировал видео глава Чечни.

Напомним, в июле старший корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал в своем телеграм-канале кадры пленения российскими десантниками солдат ВСУ, оборонявших опорный пункт на вышеупомянутом направлении.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.