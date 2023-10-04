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Видео: бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили опорный пункт ВСУ на Кременском направлении
Кадрами уничтожения укрепленного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении бойцами российского спецназа «Ахмат» поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После удара российским дроном в дело вступают артиллеристы и полностью зачищают местность от всех следов противника. Бойцы спецназа «Ахмат» работают быстро, качественно и, что немаловажно, эффективно», – прокомментировал видео глава Чечни.
Напомним, в июле старший корреспондент RT Мурад Газдиев опубликовал в своем телеграм-канале кадры пленения российскими десантниками солдат ВСУ, оборонявших опорный пункт на вышеупомянутом направлении.
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