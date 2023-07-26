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Общество 26 июля 2023 00:35

Видео: десантники пленили под Кременной бойцов ВСУ, загнанных огнем в блиндаж

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Кадрами штурма одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного недалеко от города Кременная, поделился в своем телеграм-канале старший корреспондент RT Мурад Газдиев.

Запись состоит из двух частей, на первой корреспондент показывает работу аэроразведки «Ахмат», на второй непосредственно штурм «опорника», запечатленный дроном.

«Удачный штурм вражеского опорника сняли с дрона: десантники с поддержкой 228-го полка и корректировкой от аэроразведки «Ахмат» сначала загоняют солдат ВСУ в окоп, а затем убеждают их сдаться в плен», – описал происходящее на видео Газдиев.

Корреспондент также отметил, что четверо украинских солдат вышли с поднятыми руками и сдались, другие двое были уничтожены в блиндаже.

#СВО #всу украины #видео
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