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Видео: десантники пленили под Кременной бойцов ВСУ, загнанных огнем в блиндаж
Кадрами штурма одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного недалеко от города Кременная, поделился в своем телеграм-канале старший корреспондент RT Мурад Газдиев.
Запись состоит из двух частей, на первой корреспондент показывает работу аэроразведки «Ахмат», на второй непосредственно штурм «опорника», запечатленный дроном.
«Удачный штурм вражеского опорника сняли с дрона: десантники с поддержкой 228-го полка и корректировкой от аэроразведки «Ахмат» сначала загоняют солдат ВСУ в окоп, а затем убеждают их сдаться в плен», – описал происходящее на видео Газдиев.
Корреспондент также отметил, что четверо украинских солдат вышли с поднятыми руками и сдались, другие двое были уничтожены в блиндаже.
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