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Видео: бойцы батальона «Тимер» из Татарстана уничтожают десант ВСУ в зоне СВО
Кадры боев в зоне специальной военной операции (СВО) опубликовали бойцы аэроразведки татарстанского добровольческого батальона «Тимер».
По данным авторов, видео снято в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении.
На записи видно, что в населенный пункт пытаются проникнуть группы штурмовиков ВСУ, некоторые из них движутся пешком, других подвозит техника.
Украинские солдаты пытаются закрепиться в уцелевших постройках, но по ним сразу же наносят удары российские артиллеристы.
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