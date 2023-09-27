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Руc Тат
Общество 27 сентября 2023 10:08

Видео: бойцы батальона «Тимер» из Татарстана уничтожают десант ВСУ в зоне СВО

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Кадры боев в зоне специальной военной операции (СВО) опубликовали бойцы аэроразведки татарстанского добровольческого батальона «Тимер».

По данным авторов, видео снято в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении.

На записи видно, что в населенный пункт пытаются проникнуть группы штурмовиков ВСУ, некоторые из них движутся пешком, других подвозит техника.

Украинские солдаты пытаются закрепиться в уцелевших постройках, но по ним сразу же наносят удары российские артиллеристы.

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#видео #СВО #Татарстан #именные батальоны
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