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«Бейте ими врага и победите»: Правительство РТ передало батальонам «Тимер» и «Алга» дроны
Сегодня военнослужащие татарстанских именных батальонов получили боевые и разведывательные дроны. О беспилотниках-камикадзе, поиске целей в режиме от первого лица и антидроновых ружьях – в репортаже «Татар-информа».
«Бейте ими врага и победите!»
Один из помощников премьер-министра РТ сегодня передал военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер» боевые и разведывательные дроны.
«В следующий раз встретимся с вами уже там, на месте. Ребятам привет, держитесь. Пользуйтесь нормально, бейте ими врага и победите! Но главное берегите себя и близких», – сказал он.
В руках военных оказались «птички» двух типов – квадрокоптер «Аист» и беспилотник-камикадзе «Грач».
«Аист» может находиться в воздухе до 10 минут без дополнительного оборудования, но, несмотря на это, он развивает скорость до 100 километров в час и может нести дополнительно 700 граммов груза. А крыло-камикадзе «Грач» может летать без подзарядки на протяжении 20 минут и развить скорость до 120 километров в час, неся с собой до килограмма дополнительного груза.
Помимо дронов, Правительство РТ также передало дополнительные комплектующие к беспилотникам. Это аккумуляторы, зарядные устройства, мониторы для контроля за полетом и FPV шлемы. Шлемы по-своему уникальны, они помогают оператору дрона видеть все от первого лица.
«Он нужен для того, чтобы отслеживать, куда летит дрон. Оператору с его помощью удается более точно управлять коптером, как будто мы сидим в кабинке этого маленького дрона. Когда управление идет через экран концентрация пропадает, потому что отвлекает внешнее окружение», – рассказал эксперт по дронам Марат.
«Максимальная высота – пока небо не закончится»
Бойцы отрядов «Алга» и «Тимер» успели обучиться управлению новыми дронами на танковом полигоне Казани. Их инструктировал разработчик беспилотников и ПО для них Сергей Фролов, а также профессиональные дрон-рейсеры.
«Данные аппараты поставляют нам потенциальные союзники, у них есть много интересных функций. Помимо стандартной камеры, на нем стоит тепловизор с несколькими режимами. Работать такой техникой можно и днем, и ночью. Средняя дальность полета у дрона порядка 10 километров, с навесным оборудованием нашего производства можно улететь и на 15 километров. Работает он до 30 минут, при дополнительных доработках мы увеличиваем это время до 50 минут. Максимальная высота такой птички – пока небо не закончится», – рассказал Сергей.
Журналистам показали средство радиоэлектронной борьбы. Такое ружье способно глушить видеосигнал и связь дрона с оператором противника.
«Большинство беспилотников после воздействия РЭБ сразу садятся на землю, некоторые падают, более "умные" модели могут вернуться в точку вылета», – дополнил мужчина.
О беспилотниках для «Алги» рассказал один из бойцов с позывным Добрыня. БПЛА такого типа, по его словам, легче привести в строй прямо на поле боя.
«Опыт был, но с другими БПЛА. Эти полностью сборные, на поле боя их можно собрать и разобрать. Все детали взаимозаменяемые. Вражеские РЭБовцы не могут поймать такие сборные БПЛА – в них мало электроники. Когда нас вывели с одного из городов, понадобились операторы беспилотников – меня, как молодого, отправили учиться. Потом я оттачивал практику в боях», – рассказал мужчина.
Дроны помогают проводить разведку и находить живую силу противника. На них можно переносить снаряды и гранаты для уничтожения противника.
«Поднимаешь птичку, выводишь в сторону врага и даешь координаты миномету, артиллерии или танку», – дополнил он.
Через несколько дней дроны будут использоваться по прямому назначению в зоне СВО.
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