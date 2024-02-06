Видео: «Ахмат» силами БПЛА атаковал украинские войска в Кременском лесу

Группа «Амура» 204 СпН Ахмат показала кадры, на которых запечатлены удары БПЛА по противнику. Атака проходит в Кременском лесу, Серебрянское лесничество. Видео было опубликовано в официальном телеграм-канале группы.

«Ахмат Сила - Россия Мощь!», - пишут в посте.

Члены группы также подчеркнули, что несмотря на осторожность и бдительность противника, все его «передвижения малыми группами», «перебежки по укрытиям», беспилотники продолжают наносить точечный ущерб по противнику.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ракетами HIMARS и Excalibur группу спецназа «Ахмат».

фото: скриншот видео