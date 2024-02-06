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Видео: «Ахмат» силами БПЛА атаковал украинские войска в Кременском лесу
Группа «Амура» 204 СпН Ахмат показала кадры, на которых запечатлены удары БПЛА по противнику. Атака проходит в Кременском лесу, Серебрянское лесничество. Видео было опубликовано в официальном телеграм-канале группы.
«Ахмат Сила - Россия Мощь!», - пишут в посте.
Члены группы также подчеркнули, что несмотря на осторожность и бдительность противника, все его «передвижения малыми группами», «перебежки по укрытиям», беспилотники продолжают наносить точечный ущерб по противнику.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали ракетами HIMARS и Excalibur группу спецназа «Ахмат».
фото: скриншот видео
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