Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: ВСУ атаковали ракетами HIMARS и Excalibur группу спецназа «Ахмат»
Командир группы разведки в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о своей группе, атаке HIMARS и пяти Excalibur. Видео было опубликовано в телеграм-канале RT.
«Это был пункт нашей временной дислокации бойцов. Сначала прилетели HIMARS, спустя месяца три – пять Excalibur – это аналог HIMARS», – расказывает командир.
По словам одного из бойцов с позывным Артист, когда он зашел во двор, то увидел огромную воронку, вокруг которой сидели кошки.
«Да, за нами охотятся и за нами следят», – подчеркнул военнослужащий.
При этом во время атаки не погиб ни один разведчик из группы Аида.
«Это чудо, нас Боженька бережет. По другому, я это не назову», – признается командир.
Напомним, Аид известен, как легенда в зоне СВО. Это он ликвидировал известную украинскую снайпершу Горгону и другие разведгруппы ВСУ. При этом за время спецоперации все бойцы отделались лишь ранениями. Самого Аида ранили пять раз, но он каждый раз отказывался от эвакуации в госпиталь.
Фото: скриншот видео
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»