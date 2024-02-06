Видео: ВСУ атаковали ракетами HIMARS и Excalibur группу спецназа «Ахмат»

Командир группы разведки в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о своей группе, атаке HIMARS и пяти Excalibur. Видео было опубликовано в телеграм-канале RT.

«Это был пункт нашей временной дислокации бойцов. Сначала прилетели HIMARS, спустя месяца три – пять Excalibur – это аналог HIMARS», – расказывает командир.

По словам одного из бойцов с позывным Артист, когда он зашел во двор, то увидел огромную воронку, вокруг которой сидели кошки.

«Да, за нами охотятся и за нами следят», – подчеркнул военнослужащий.

При этом во время атаки не погиб ни один разведчик из группы Аида.

«Это чудо, нас Боженька бережет. По другому, я это не назову», – признается командир.

Напомним, Аид известен, как легенда в зоне СВО. Это он ликвидировал известную украинскую снайпершу Горгону и другие разведгруппы ВСУ. При этом за время спецоперации все бойцы отделались лишь ранениями. Самого Аида ранили пять раз, но он каждый раз отказывался от эвакуации в госпиталь.

Фото: скриншот видео