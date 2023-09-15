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Видео: Артиллеристы ВС РФ уничтожили украинских штурмовиков на Северском направлении
Минобороны России опубликовало видеоролик уничтожения штурмовых групп ВСУ на Северском направлении . Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что российские артиллеристы уничтожилии украинских штурмовиков. В свою очередь огонь артиллеристов корректируется операторами БПЛА.
Кроме того, сегодня малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен, отметили в оборонном ведомстве.
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