Видео: Артиллеристы ВС РФ уничтожили украинских штурмовиков на Северском направлении

Минобороны России опубликовало видеоролик уничтожения штурмовых групп ВСУ на Северском направлении . Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что российские артиллеристы уничтожилии украинских штурмовиков. В свою очередь огонь артиллеристов корректируется операторами БПЛА.

Кроме того, сегодня малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен, отметили в оборонном ведомстве.