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Российский ракетный корабль «Аскольд» уничтожил катер ВСУ в Черном море
В Черном море обнаружен и огнем малого ракетного корабля «Аскольд» уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.
« Малым ракетным кораблем «Аскольд» Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины», – указано в сообщении.
Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен, отметили в ведомстве.
Накануне патрульный корабль Черноморского флота уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ. Сначала ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота пятью безэкипажными катерами. Атака была осуществлена на корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря.
В процессе отражения атаки все пять катеров были ликвидированы огнем из штатных орудий корабля.
Позднее появилось сообщение о том, что ВСУ совершили очередную попытку атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. Безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
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