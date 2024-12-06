news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 6 декабря 2024 16:33

Вице-спикер Госдумы РФ Кузнецова навестила больных в казанском военном госпитале

Скопировать ссылку
Вице-спикер Госдумы РФ Кузнецова навестила больных в казанском военном госпитале
Фото: Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова приехала с визитом в казанский военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации.

О том, как помогают восстановить здоровье бойцам депутату рассказал начальник Казанского военного госпиталя Дамир Ижбердеев. Он провел для Анны Кузнецовой экскурсию по больнице.

Напомним, что ранее состоялась встреча Раиса Татарстана Рустам Минниханов с Анной Кузнецовой. Они обсудили ход реализации региональной программы по повышению рождаемости, укрепление института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

До этого экс-уполномоченный при Президенте России по правам ребенка также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100