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Вице-спикер Госдумы РФ Кузнецова навестила больных в казанском военном госпитале
Заместитель Председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова приехала с визитом в казанский военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации.
О том, как помогают восстановить здоровье бойцам депутату рассказал начальник Казанского военного госпиталя Дамир Ижбердеев. Он провел для Анны Кузнецовой экскурсию по больнице.
Напомним, что ранее состоялась встреча Раиса Татарстана Рустам Минниханов с Анной Кузнецовой. Они обсудили ход реализации региональной программы по повышению рождаемости, укрепление института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.
До этого экс-уполномоченный при Президенте России по правам ребенка также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.
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