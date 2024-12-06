Вице-спикер Госдумы РФ Кузнецова навестила больных в казанском военном госпитале

Фото: Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова приехала с визитом в казанский военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации.

О том, как помогают восстановить здоровье бойцам депутату рассказал начальник Казанского военного госпиталя Дамир Ижбердеев. Он провел для Анны Кузнецовой экскурсию по больнице.

Напомним, что ранее состоялась встреча Раиса Татарстана Рустам Минниханов с Анной Кузнецовой. Они обсудили ход реализации региональной программы по повышению рождаемости, укрепление института семьи и семейных ценностей, а также меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

До этого экс-уполномоченный при Президенте России по правам ребенка также посетила Казанский Богородицкий мужской монастырь.