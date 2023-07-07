Вице-спикер Госдумы предложил Роспотребнадзору разработать стандарт шаурмы

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-ифнорм»

В ближайшее время в организации быстрого питания, специализирующиеся на продаже шаурмы в России, может поступить документ от Роспотребнадзора с рекомендательным стандартом по сбалансированному и гармоничному составу данного блюда.

С соответствующей инициативой в надзорный орган обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В своем письме парламентарий отметил, что стандарт должен выйти на примере рекомендаций по поводу сбалансированного рациона для школьников и для здорового питания.

«По мнению диетологов, правильно приготовленная шаурма сочетает в себе все полезные элементы, необходимые организму человека. Однако в настоящее время отсутствуют какие-либо официальные рекомендации по необходимому сбалансированному и гармоничному составу шаурмы (процентное соотношение белков, жиров, углеводов, макро и микронутриентов)», – написал Даванков.

Владислав Даванков Фото: t.me/davankov

Он отметил, что в отсутствии данного документа, некоторые из производителей шаурмы злоупотребляют вредными продуктами, добавляют много масла, используют жирное тесто или майонез.

«Публикация аналогичных рекомендаций по гармоничному составу шаурмы позволит миллионам граждан сбалансировать свой рацион питания, укрепит их здоровье и будет способствовать профилактике неинфекционных заболеваний», – добавил Даванков.

Напомним, подобные рекомендации, только относительно приготовления куриного шашлыка, на днях озвучила глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Марина Патяшина Фото: © Абдул Фархан/«Татар-информ»

По ее словам, недостаточная прожарка шашлыка и неосмотрительный выбор мяса может способствовать заражению сальмонеллезом.

«Мясо нужно покупать обязательно в проверенных местах, лучше замариновать его самим. При этом маринад – это хорошая история, его микробы не любят, но с ним тоже нельзя переборщить, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», – рассказала Патяшина.

Кроме того, она посоветовала употреблять шашлык в пищу вместе с овощами и зеленью, чтобы улучшить переваривание тяжелой пищи. Для приготовления блюда лучше всего использовать дрова, а не уголь, в котором содержится большое количество канцерогенных веществ.