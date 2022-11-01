Вице-президент РАН объяснил уникальность Татарстана в сохранении археологического дерева

Создав Музей археологического дерева, Татарстан подает пример другим регионам, убежден вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. Опыт республики по сохранению археологического дерева она назвал «уникальным», призвав масштабировать его на всю страну.

«Проблема сохранения археологического дерева в больших масштабах стояла изначально – с момента его создания. Нам известны опыты, которые делались в советское время в Беларуси по созданию первого Музея археологического дерева. Но настоящего музея ни в одном древнерусском городе пока не создано. Все опыты очень локальны. Поэтому Татарстан подает нам пример. Мы все заинтересованы узнать как можно больше об этом опыте, чтобы он масштабировался и стал достоянием мировой реставрации. Здесь есть чему поучиться», – сказал Макаров, выступая на международной конференции «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» в Казани.

Он заметил, что археологическое дерево – один из главных материалов, который используется человечеством на протяжении всей его истории для создания многих объектов бытовой культуры, построек. «Особенно велика роль дерева в культурах, которые получили развитие на территории России. Своеобразие этих культур во многом определялось широким использованием дерева. И проблема реставрации археологического дерева очень трудно отделяется от вопроса его изучения», – подчеркнул докладчик.

Археологическое дерево в России часто ассоциируется с деревянными постройками древнерусских городов, которые впервые стали известны по раскопкам в Новгороде и Ладоге, а затем были открыты во многих других городах, добавил он. «Каждый год список городов, в котором присутствуют археологическое дерево, сохранившиеся деревянные постройки, расширяется. Конечно, открытия в Свияжске были очень важным моментом в этой цепочке», – отметил Макаров.

В этом году отмечается пять лет со дня создания Музея археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске, который, по мнению вице-президента РАН, является «эталоном обращения с археологическим деревом в России и на мировом уровне».

Исполнительный директор ИКОМ России Ольга Чистанова назвала Татарстан «регионом с богатейшим историко-культурным наследием», в котором уже несколько лет функционирует один из уникальных Музеев археологического дерева, получивший международное признание.

В конференции принимают участие более 100 специалистов из России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Монголии, Сенегала, Беларуси, Китая, Индии и Азербайджана. В течение трех дней эксперты обсудят вопросы, связанные с консервацией, реставрацией и экспонированием археологических предметов из дерева, бересты, коры, кожи и других органических материалов.

С приветственным словом к участникам конференции сегодня обратился Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, о чем сообщал «Татар-информ».