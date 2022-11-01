Минтимер Шаймиев: Только Свияжск и Болгар в этом году посетили 1,6 млн туристов

В Татарстане наблюдается значительный рост как внутреннего, так и внешнего турпотока. Только Свияжск и Болгар в этом году посетили 1,6 млн туристов. Во многом это объясняется вниманием республики к сохранению исторического и культурного наследия, заявил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев на международной конференции «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» в Казани.

«Нам выпала историческая миссия принять активное участие в сохранении богатого культурного наследия народов Поволжья, приумножить его и передать молодому поколению. Воссоздание Свияжска открыло новую страницу в сохранении историко-культурного наследия нашей необъятной родины и, несомненно, займет особое место в познании России и ее богатейшей культуры», – сказал первый Президент республики.

Шаймиев подчеркнул, что вопросами возрождения культурного наследия Татарстан занимается целенаправленно и предметно, особенно последнее десятилетие. По его мнению, сохранение историко-культурного наследия России – одна из важнейших задач.

«Отрадно, что в Татарстане к восстановлению исторического наследия многонационального народа через Фонд “Возрождение” сопричастно огромное количество благотворителей. В обществе идет процесс роста самосознания и на этой основе – духовности. Обрести духовность без соблюдения канонов религий и просвещения невозможно. Межнациональные и межконфессиональные мир и согласие – это и есть наши духовные ценности», – отметил Государственный Советник.

Он также вспомнил слова Президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Развитие должно быть именно в диалоге с цивилизацией, с опорой на духовно-нравственные ценности».

Шаймиев добавил, что в России с каждым годом растет количество исторических объектов, чья ценность признается во всем мире. За несколько лет три объекта Татарстана были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор острова-града Свияжск, напомнил он.

Государственный Советник заметил, что международная конференция «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» проходит в Год культурного наследия народов России и празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Эта дата отмечалась на федеральном уровне благодаря поддержке Президента РФ.

«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет эпохальным событием в России. Это уважение к людям других национальностей, сплочение народов. Это нужно беречь и на этой основе добиваться духовного роста нашего общества. Мы дорожим своей родиной – многонациональной и многоконфессиональной. И по мере дальнейшего созидания больше сплачиваемся», – заключил Шаймиев.

В конференции принимают участие более 100 специалистов из России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Монголии, Сенегала, Беларуси, Китая, Индии и Азербайджана. В течение трех дней они обсудят вопросы, связанные с консервацией, реставрацией и экспонированием археологических предметов из дерева, бересты, коры, кожи и других органических материалов.