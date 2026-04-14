Вице-президент «Назарбаев Университета»: «У системы образования Татарстана сильная база»

У системы образования Татарстана очень сильная база. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась вице-президент «Назарбаев Университета» Асель Увалиева.

«С Татарстаном мы работаем уже давно. У системы образования республики сильная база: нефтегазохимическая отрасль, промышленность, физика, математика. Эти направления очень развиты здесь. Наши основные направления – инжиниринг, технологии, искусственный интеллект. Эти же сферы важны и для вузов Татарстана», – отметила собеседник агентства.

Кроме того, татарский и казахский народы связывают похожий менталитет и язык, что способствует формированию прочной базы для общих проектов и укреплению взаимопонимания, подчеркнула Увалиева.