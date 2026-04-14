«Назарбаев Университет» начал выделять гранты на обучение для граждан Татарстана

«Назарбаев Университет» будет ежегодно выделять гранты на обучение для жителей Татарстана. Он позволит бесплатно пройти обучение в стенах вуза в Астане. Уже определены первые три гражданина РТ, которые начнут образовательную программу в августе этого года. Об этом «Татар-информу» рассказала вице-президент университета Асель Увалиева.

«Мы предоставляем такой грант на три уровня: бакалавриат, магистратура и докторантура. То есть поступить к нам можно не только после школы, но и по окончании вуза. Мы приняли решение выделять несколько грантов именно для Татарстана. Если раньше все получали их на общей конкурсной основе, то теперь у республики будет своя квота. Мы уже определили трех человек, которые получат грант в этом году», – пояснила собеседник агентства.

«Назарбаев Университет» входит в число лучших вузов мира. Основные направления – искусственный интеллект и новые технологии. Критерии для поступления туда – знание английского, хорошие оценки в аттестате, а также плюсом станут участие и победы в международных предметных олимпиадах.

Университет представляет собой большой закрытый кампус, где созданы все необходимые условия для обучения: научные лаборатории, качественные общежития и лектории, добавила Увалиева.