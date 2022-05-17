Вице-президент «Металлурга» Ласьков заявил о готовности вернуть из НХЛ Евгения Малкина

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что магнитогорский клуб готов найти деньги на контракт нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в том случае, если 35-летний хоккеист решит вернуться обратно в Россию.

«Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем», – цитирует Ласькова «РИА-Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Малкина 42 очка (20+22) в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Далласа» Александр Радулов может перейти в казанский «Ак Барс».