Вице-президент FESCO: Часть грузопотока в России можно переключить на Татарстан

Часть грузопотока в России можно переключить на Татарстан и сделать из республики такой же распределительный центр, как Москва. Об этом на III Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заявил журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

«Татарстан расположен очень удачно с логистической точки зрения. Москва явно перегружена входящими и исходящими грузопотоками. Основная причина, по которой в Москве все сосредоточено, – наличие складов и распределительных центров. Я знаю, что в Татарстане уже строятся распределительные центры, большие склады. Все это будет залогом дальнейшей работы с логистическими компаниями», – отметил он.

Маслов уточнил, что не все грузы, которые направляются в Москву, предназначены для этого города или Московской области. Огромная часть грузов растаривается в столице России, а затем поездами вывозится в другие города, причем не только близлежащие, а, например, во Владивосток или Хабаровск.

Генеральный директор New New Shipping Кэ Цзинь рассказал, что компания уже третий год работает по маршруту Северного морского пути.

«Пока наш маршрут не круглогодичный, только с июля по ноябрь. Стараемся в этот короткий период перевезти как можно больше грузов. В прошлом году сделали 13 рейсов. В этом году, думаю, будет такое же количество», – подчеркнул он.

Цзинь добавил, что уже второй раз участвует в форуме «РОСТКИ». По его словам, это мероприятие позволяет общаться с российскими партнерами, демонстрировать возможности компании и обсуждать дальнейшие совместные планы.