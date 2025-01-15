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Вице-премьеров Татарстана назначили кураторами нацпроектов в республике
В Татарстане определили кураторов реализации региональных проектов, которые входят в новые национальные проекты 2025–2030 годов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики.
«По всем региональным проектам подписаны соглашения о реализации с нашими федеральными коллегами, которые для нашей республики утвердили целевые назначения по 88 показателям и 119 результатам. Утвержден перечень кураторов из числа вице-премьеров, ответственных за их реализацию. Контроль и координацию реализации на уровне республики осуществляет региональный проектный офис, которым руководит Премьер-министр РТ Алексей Валерьевич Песошин», — пояснил Шагиахметов.
С начала 2025 года в Татарстане начали реализовывать 12 национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».
Шагиахметов также рассказал, сколько денег будет выделено на реализацию нацпроектов в Татарстане на ближайшую трехлетку.
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