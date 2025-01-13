Список ответственных за реализацию региональных проектов утвержден в Татарстане

В Татарстане утвержден перечень кураторов, руководителей и администраторов региональных проектов, а также республиканских органов исполнительной власти, ответственных за их реализацию. Соответствующее распоряжение подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В частности, девять региональных проектов, относящихся к нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», пять, относящихся к нацпроекту «Семья», три, относящихся к нацпроекту «Кадры», и еще пять, относящихся к нацпроекту «Молодежь и дети», курирует заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Куратором одного регионального проекта, относящегося к нацпроекту «Туризм и гостеприимство», и двух, относящихся к нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», назначен заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин стал ответственным за реализацию семи региональных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и трех — в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко курирует три региональных проекта в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и один — в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В свою очередь заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров ответственен за реализацию двух региональных проектов в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», а заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров Татарстана Шамиль Гафаров — за воплощение в жизнь трех региональных проектов, относящихся к нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. На мероприятия, связанные с 11 из них (это «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы») будет направлено 44,2 млрд рублей.