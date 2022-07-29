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Экономика
29 июля 2022  11:20

Вице-премьер Денис Мантуров назначен куратором Росрезерва

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову курировать Росрезерв. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Госведомство занимается управлением материальными резервами для поддержки различных отраслей экономики в случае нарушений в снабжении важнейшими видами ресурсов. Это, к примеру, горючее для сельхозпроизводителей, топливо для котельных, бензин, промышленное сырье и материалы для важнейших производств. 

Подчеркивается, что Росрезерв также участвует в ликвидации чрезвычайных последствий регионального и межрегионального масштаба.

Ранее Мантурова назначили куратором технологиями создания ракетно-космической техники нового поколения, сети 5G, электронно-компонентной базы, квантовых сенсоров, а также технологического и атомного надзора. 

Напомним, что глава Минпромторга был назначен заместителем Председателя Правительства по указу Президента России Владимира Путина.

 

 

#Денис Мантуров #Михаил Мишустин
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