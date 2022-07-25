Мишустин определил, какими новыми направлениями займутся его замы

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил, какие критически значимые для страны технологии и направления будут курировать его заместители. Вопрос обсуждался на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба Правительства.

Он напомнил, что вице-премьеры будут контролировать данные направления по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Предстоит серьезная и слаженная работа. От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация во вверенных вам отраслях», — заявил Председатель Кабмина.

Так, вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать развитие технологий в транспортной сфере, Виктория Абрамченко — в области мониторинга состояния окружающей среды, а также в сфере АПК и для предупреждения ЧС. В области наблюдения Татьяны Голиковой окажутся высокие технологии в развитии генетики, поддержка разработок в части химической и биологической безопасности и других отраслях. На контроле Александра Новака будет атомная, водородная энергетика, декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа. Дмитрий Чернышенко будет контролировать технологии в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и стройнадзора.

Марат Хуснуллин назначен ответственным за технологии в части предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, а также за экологический, технологический и строительный надзор.

Наконец, новый вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров начнет курировать технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, сети 5G, электронно-компонентную базу, квантовые сенсоры, а также в части технологического и атомного надзора.

В заключение Мишустин подчеркнул, что будет лично контролировать деятельность своих заместителей. Помимо этого, они должны продолжать координацию деятельности министерств и ведомств, касающейся их профильных вопросов.

Напомним, что 12 июля Президент России Владимир Путин подписал оказ об увеличении числа вице-премьеров России. Новым, 11-м заместителем Председателя Правительства стал глава Минпромторга Денис Мантуров. Его кандидатура была утверждена 15 июля.