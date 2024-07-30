Вице-премьер Татарстана в ЛНР Аглиуллин обозначил план работ для коммунальщиков

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин вместе с первым заместителем министра строительства РТ Алексеем Фроловым провели рабочее совещание с представителями администрации и ЖЭК подшефного Лисичанска. Представители Татарстана и Луганской Народной Республики обсудили дальнейший план по восстановлению города.

В результате встречи были достигнуты договоренности о совместной работе бригад из Татарстана с местными коммунальными службами. Представители РТ и коммунальщики определили приоритетность решения задач, таких как обеспечение доступа в квартиры и проверка герметичности систем отопления.

Фото: © «Татар-информ»

Фаниль Аглиуллин подчеркнул важную роль администрации Лисичанска в подготовке к отопительному сезону и выразил готовность специалистов из Татарстана оказать всю необходимую помощь.

Напомним, ранее новый вице-премьер РТ поделился информацией о первых шагах, которые необходимо предпринять для подготовки к отопительному сезону. Он подчеркнул, что аварийные бригады должны проникнуть в квартиры, проверить трубы и выявить места утечек тепла. «Это позволит провести ремонт системы отопления в домах», – уточнил Аглиуллин.