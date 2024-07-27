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Татарстан поможет Лисичанску подготовиться к отопительному сезону
Представители Татарстана и Луганской Народной Республики обсудили план подготовки к зиме в Лисичанске. Главная задача – обеспечить теплом многоквартирные дома города.
Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал о первых шагах: «Наши аварийные бригады должны попасть в квартиры, проверить трубы и найти места утечек тепла. Это поможет починить систему отопления в домах», – пояснил Аглиуллин.
На встрече также обсудили, как городские власти Лисичанска будут работать с татарстанскими специалистами. Это поможет быстрее и эффективнее подготовить город к холодам.
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