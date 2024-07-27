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ЛНР и Татарстан 27 июля 2024 09:42

Татарстан поможет Лисичанску подготовиться к отопительному сезону

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Представители Татарстана и Луганской Народной Республики обсудили план подготовки к зиме в Лисичанске. Главная задача – обеспечить теплом многоквартирные дома города.

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин рассказал о первых шагах: «Наши аварийные бригады должны попасть в квартиры, проверить трубы и найти места утечек тепла. Это поможет починить систему отопления в домах», – пояснил Аглиуллин.

Фото: © «Татар-информ»

На встрече также обсудили, как городские власти Лисичанска будут работать с татарстанскими специалистами. Это поможет быстрее и эффективнее подготовить город к холодам.

#Лисичанск
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