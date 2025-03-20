Лейла Фазлеева: «Мошенничество, дроперство напрямую связаны с читательской грамотностью»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ сегодня прошло совместное заседание трех смежных комиссий в области образования и культуры. Актуальные вопросы обсудили эксперты Комиссии при Раисе Татарстана по русскому языку, Комитета по Республиканской премии имени Державина и рабочей группы по реализации в республике федерального проекта «Пушкинская карта».

В школах сейчас нередко приходится обучать приезжих из других стран детей. Об этом напомнила декан Высшей школы русской филологии и культуры имени Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Резеда Мухаметшина. Казанским университетом в связи с этим реализуется обучение по новому направлению, ранее никогда не существовавшему в вузе, – «Педагогическое образование и русский язык как иностранный». Специальность эта в современных реалиях, подчеркнула Мухаметшина, очень востребована.

Она также напомнила, что КФУ входит в ТОП-150 вузов мира по обучению лингвистике, в ТОП-200 – по обучению английскому языку и литературе и в ТОП-250 по современной лингвистике.

«Казанская школа филологии была, есть и должна оставаться самой сильной в Российской Федерации», – резюмировала выступление декана председатель заседания, заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

О шести международных критериях читательской грамотности и об острой необходимости научить самих учителей развивать отвечающую новым реалиям читательскую грамотность школьников рассказала доцент Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования КФУ Ольга Волкова. Она обратила внимание, что традиционный подход к умению читать уже не позволяет ученику быть конкурентоспособным.

«Информация бывает явная, скрытая, надо уметь читать информацию, лежащую за пределами текста. Сегодня необходимы умения для чтения сложных текстов, текстов с графической информацией, финансовых документов, для понимания текста и отношения к нему как к системе личностных смыслов. Сегодня только хорошо знать предмет и уметь преподавать его недостаточно. Появились новые результаты образования, главнейшим из которых является именно функциональная грамотность», – сказала Ольга Волкова.

Качественный результат образования по республике будет достигнут только тогда, когда все сообщество комиссий, начальников подразделений районов, глав администраций и руководителей образовательных администраций поймет важность читательской грамотности, поддержала спикера заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«Те же самые мошеннические схемы, дроперство (посредничество мошенникам выводить и обналичивать денежные средства, полученные незаконно, обманным путем – прим. Т-и) и тому подобное напрямую связаны с уровнем анализа текста – анализа произнесения этого текста, всего того, что связано с фокусами того, кто с нами коммуницирует в устном или письменном виде. Это все тоже наша с вами грамотность. Сегодня Министерству образования и Минмолу Татарстана мной поставлена задача по формированию [рекомендаций] условно по принципу опорных таблиц Шаталова – того самого принципа, как бороться, как увидеть, распознать, что тебя завлекают стать дропером и ты можешь получить легкие деньги сегодня, а за эти легкие деньги – уровень ответственности не в днях и минутах, а в годах и в штрафах», – подчеркнула Фазлеева.

Заместитель Премьер-министра Татарстана также отдельно отметила важность работы с мигрантами по их адаптации. Республика заинтересована, чтобы этот процесс был максимально возможным. Для этого разработан адаптационный курс. Он переведен на несколько языков, на случай если родители несовершеннолетних и студентов, пока не владеют русским языком настолько, чтобы понять его содержание без перевода. В школах Татарстана, отметила Фазлеева, сейчас обучаются около 3 тысяч детей из разных стран. Кроме них в республике около 20 тысяч студентов-иностранцев.

«Задача состоит в максимальном ознакомлении всех людей, пребывающих на территорию РТ с адаптационным курсом, который позволяет увидеть традиционные ценности Российской Федерации, понять, где и какие пробелы у нас есть в части хотя бы русского языка (без литературы) и вопросы законодательства Российской Федерации. Адаптационный курс содержит в себе эти звенья. Мы в течение этого года во всех образовательных организациях РТ должны обеспечить этот адаптационный курс не только для учащихся, но и для родителей. Дети должны учиться, должны знать русский язык», – подчеркнула Лейла Фазлеева.

Заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова напомнила присутствующим о продолжающейся заявочной кампании на Республиканскую премию имени Державина. Заявки принимаются до 23 мая включительно. Лауреатом этой премии прежде, напомним, становился, например, известный казанский журналист Айрат Бик-Булатов – с монографией по исследованию дореволюционной казанской журналистики. В этом году одним из номинантов Державинской премии стал ранее известный по криминальным романам Евгений Сухов с художественным романом о Казанской иконе Божией Матери. Премия присуждается в размере 200 тысяч рублей.

О работе по популяризации у молодежи и среди образований культуры «Пушкинской карты» рассказали представители КФУ и Казанского педагогического колледжа. Об опыте преподавания даже физики и химии на примере произведений самого Александра Пушкина коллегам рассказала директор зеленодольского лицея №9 имени Пушкина Алия Шагаева.

По итогам заседания Лейла Фазлеева поручила участникам в течение недели внести предложения, подчеркнув, что базовые и основные документы в работе комиссий – 809-й и 309-й Указы Президента РФ о национальных целях, традиционных ценностях всех субъектов Российской Федерации.