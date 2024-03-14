Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин посетил гуманитарный центр в Рубежном

Вице-премьер РТ Евгений Варакин проинспектировал работу гуманитарного центра в Рубежном. Представитель шеф-региона встретился с руководителем миссии Оксаной Удовиной и ознакомился с тем, как распределяется помощь среди населения и какие потребности существуют у жителей города на данный момент.

Отмечается, что в гуманитраный штаб все чаще стали обращаться молодые семьи с маленькими детьми, которым необходимы товары и продукты питания для малышей в возрасте до одного года.

«Это прямое доказательство тому, что город возвращается к мирной жизни. Молодежь создает семьи, рожает детей, часто первенцев. И я хотела бы поблагодарить руководство Татарстана и волонтеров республики за то, что они регулярно доставляют к нам в город именно товары для малышей – коляски, памперсы, детское питание, игрушки. Это очень ощутимая поддержка», – рассказывает Удовина.

Фото: © «Татар-информ»

Отдельно руководитель гуманитарного штаба отметила приезд в город звездного гостя Даниса Зарипова. По ее словам, родители, узнав о том, что известный хоккеист привез спортивную одежду и обувь для дошколят, стали приходить в центр с детьми.

В момент, когда в штабе находился Евгений Варакин, новые кроссовки и спортивную шапку себе выбирал мальчик по имени Глеб, который пришел в пункт раздачи гуманитарной помощи со своим старшим братом.

Стоит также отметить, что с момента подписания соглашения о сотрудничестве между РТ и Рубежным, шеф-регион уже доставил в город более 650 тонн гуманитарного груза.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.