Экс-капитан «Ак барса» Данис Зарипов провел товарищеский матч в Луганске

Экс-капитан казанского «Ак барса» Данис Зарипов провел товарищеский матч в Луганске. Встреча прошла в рамках первого визита трехкратного чемпиона мира по хоккею в новый российский регион.

В игре приняли участие воспитанники хоккейного клуба «Дизель» и ветераны спорта столицы ЛНР, поделившиеся на «красных» и «белых». Данис Зарипов сыграл по полтора периода за каждую из команд.

В результате матч завершился ничьей со счетом 7:7.

Фото: © «Татар-информ»

По завершению игры Данис Зарипов вручил всем участникам товарищеской встречи клюшки собственного бренда и провел автограф-сессию. Практически ни один из участников игры и воспитанников спортшколы не ушел домой без фотографии с легендарным хоккеистом.

Фото: © «Татар-информ»

Данис Зарипов пообещал вернуться в Луганскую народную республику в ближайшее время, но уже вместе с членами клуба.

Важность подобных спортивных мероприятий отметил и присутствующий на трибунах болельщиков вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.

«Идея этого мероприятия принадлежит самому Данису. Он приехал, оценил обстановку и потенциал развития хоккея на территории и сейчас рассматривает возможность посещать наши подшефные города и столицу Луганской народной республики регулярно. Это еще раз говорит о том, что мы планомерно двигаемся к тому, чтобы дети ни в чем себе не отказывали и как все их сверстники страны бегали за шайбой, играли в хоккей, занимались спортом и росли здоровыми на радость своим родителям», – отметил Варакин.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.