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Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
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Ру Тат
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12 мая 2021  10:49
Алексей Угаров

Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв

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Действия учителей во время вооруженной атаки на учебное заведение были очень грамотными, что позволило сократить число жертв. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в ИА «Татар-информ».

 

«По информации, которая была озвучена на заседании штабов, действия образовательного учреждения и учителей оценены как правильные. Отмечается, что дети в образовательном учреждении знали, как себя вести во время эвакуации. Очень важно отметить, что дети беспрекословно слушались учителей и выполняли их поручения, чтобы максимально сберечь жизни и уменьшить количество жертв на объекте», - сообщила Фазлеева.

 

В Казани 11 мая произошло вооруженное нападение на гимназию № 175.В результате нападения погибли девять человек — семь детей и два педагога, 21 пострадавший госпитализирован.
 

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