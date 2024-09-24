Вице-премьер РТ оценил, как на окна устанавливают поликарбонат, доставленный в Лисичанск

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проинспектировал восстановительные работы в многоквартирных домах Лисичанска.

«Работы идут в хорошем темпе. Строительные бригады работают ежедневно. Для нас сейчас очень важно подготовить жилые дома к осенне-зимнему периоду» — отметил Фаниль Аглиуллин.

Напомним, что аварийные бригады из Татарстана и Набережных Челнов подготавливают многоквартирные дома Лисичанска к зиме. Поставленный Республикой Татарстан поликарбонат используется строителями при закрытии теплового контура многоквартирных домов для последующего ремонта.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Татарстан доставил в Рубежное поликарбонат для подготовки к осенне-зимнему сезону. Гуманитарный груз, включающий 900 квадратных метров поликарбоната, прибыл в город по просьбе местной администрации.