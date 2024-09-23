Татарстан доставил в Рубежное поликарбонат для подготовки к осенне-зимнему сезону

Из Татарстана в Рубежное прибыл гуманитарный конвой со стройматериалами. Гумпомощь была собрана при поддержке одного из благотворительных фондов республики.

Гуманитарный груз, включающий 900 квадратных метров поликарбоната, прибыл в город по просьбе местной администрации. Этот материал будет использован для утепления жилых домов перед осенне-зимним сезоном.