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ЛНР и Татарстан 23 сентября 2024 08:45

Татарстан доставил в Рубежное поликарбонат для подготовки к осенне-зимнему сезону

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Из Татарстана в Рубежное прибыл гуманитарный конвой со стройматериалами. Гумпомощь была собрана при поддержке одного из благотворительных фондов республики.

Гуманитарный груз, включающий 900 квадратных метров поликарбоната, прибыл в город по просьбе местной администрации. Этот материал будет использован для утепления жилых домов перед осенне-зимним сезоном.

#ЛНР и Татарстан
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