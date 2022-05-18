Вице-премьер РТ обсудил сотрудничество в IT-сфере с главой ООО «Газпром трансгаз Томск»

Руководство Университета Иннополис и заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов обсудили вопросы сотрудничества в IT-сфере с представителями ООО «Газпром трансгаз Томск» во главе с генеральным директором компании Владиславом Бородиным. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ.

В целом беседа была посвящена реализации совместных проектов сторон в рамках дорожной карты на 2022-2023 годы. Сначала Роман Шайхутдинов поблагодарил руководство компании за доверие Иннополису в деле обеспечения цифровой трансформации. Владислав Бородин в свою очередь напомнил, что сейчас без цифровой трансформации нет будущего ни у одной фирмы.

Собеседники затронули такие темы, как разработка индустриальных цифровых решений по внутритрубной диагностике, вибродиагностике газоперекачивающих агрегатов, геоинформационным системам и рентгенографии сварных соединений, а также получение дополнительного «цифрового» образования сотрудниками компании на базе IT-вуза.

Университет Иннополис и дочерняя компания ПАО «Газпром» начали активно сотрудничать с октября 2021 года. Тогда состоялась четырехдневная стратегическая сессия «Цифровая трансформация „Газпром трансгаз Томск“: взгляд в будущее», по итогам которой были намечены планы дальнейшего взаимодействия. В апреле 2022 года делегация Татарстана во главе с Романом Шайхутдиновым посетила Томск, где и было подписано соглашение о сотрудничестве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Иннополис разработает IT-платформу для кадровой службы «Газпрома».