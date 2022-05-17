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Технологии
17 мая 2022  16:36

Иннополис разработает IT-платформу для кадровой службы «Газпрома»

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Университет Иннополис займется разработкой IT-платформы для кадровой службы «Газпрома». Также вуз будет будет обучать HR-руководителей компании, сообщили в Аппарате заместителя Премьер-министра Татарстана.

Для этого самый молодой город России посетила начальник Департамента 715 ПАО «Газпром» Елена Касьян.

В Университете уже разрабатывают для «Газпрома» ряд цифровых платформ – для комплексного геолого-геофизического моделирования, для сопровождения внутритрубной диагностики, а также для управления данными и бизнес-процессами. 

В Иннополисе Елена Касьян также побывала в технопарке им. А. С. Попова, лабораториях университета и протестировала беспилотное такси.

На рабочей встрече с топ-менеджером «Газпрома» присутствовали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов и другие.

#Газпром #иннополис
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