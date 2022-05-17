Иннополис разработает IT-платформу для кадровой службы «Газпрома»

Университет Иннополис займется разработкой IT-платформы для кадровой службы «Газпрома». Также вуз будет будет обучать HR-руководителей компании, сообщили в Аппарате заместителя Премьер-министра Татарстана.

Для этого самый молодой город России посетила начальник Департамента 715 ПАО «Газпром» Елена Касьян.

В Университете уже разрабатывают для «Газпрома» ряд цифровых платформ – для комплексного геолого-геофизического моделирования, для сопровождения внутритрубной диагностики, а также для управления данными и бизнес-процессами.

В Иннополисе Елена Касьян также побывала в технопарке им. А. С. Попова, лабораториях университета и протестировала беспилотное такси.

На рабочей встрече с топ-менеджером «Газпрома» присутствовали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов и другие.