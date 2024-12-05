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Вице-премьер РФ Новак рассказал, что будет с курсом рубля
Курс рубля постепенно укрепляется и подходит к точке равновесия. Такое мнение журналистам выразил зампредседателя Правительства России Александр Новак.
По его словам, предпосылок для ослабления национальной валюты в настоящее время нет.
«Сейчас он (курс рубля – прим. ТИ) постепенно находит точку равновесия. Да, был всплеск, сейчас каждый день мы видим небольшое укрепление», – отметил он.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту, в чем выгоднее хранить сбережения, как скачки курса валют отразятся на ценах на товары.
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