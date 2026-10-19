Вице-премьер Дмитрий Григоренко попросил о переходе на другую работу

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Вице-премьер – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко попросил перевести его на другую работу. Эту просьбу поддержали Президент России Владимир Путин и председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления – финансы и цифровое развитие, зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана Президентом и председателем Правительства», – приводит слова Белякова РИА Новости.

Ранее Мишустин направил в Государственную Думу кандидатуры на ряд должностей в кабинете министров. На должность вице-премьера – руководителя аппарата Правительства России он предложил кандидатуру первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.