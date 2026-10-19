Мишустин направил в Госдуму кандидатуры новых членов Правительства

Фото: duma.gov.ru

Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил в Государственную Думу кандидатуры на ряд должностей в кабинете министров. Предложения согласованы с Президентом России Владимиром Путиным по итогам их встречи, сообщает пресс-служба Правительства России.

На должность заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства предложена первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова. Пост вице-премьера – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе может занять губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кандидатурой на должность вице-премьера, курирующего в том числе транспортный комплекс, стал министр транспорта Андрей Никитин. Также в структуре Правительства планируется ввести должность заместителя председателя Правительства – министра финансов. На нее предложен действующий глава Минфина Антон Силуанов.

На пост министра транспорта предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.