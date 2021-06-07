Вице-премьер Абрамченко исключила запрет памперсов в России

Правительство России не собирается запрещать жизненно необходимые товары, даже если их невозможно переработать. В частности, это касается подгузников, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.

«Памперсы и не звучат в эфире. Мы понимаем, что заменить их нечем», — приводит слова заместителя Премьер-министра страны РИА Новости.

При этом Абрамченко пояснила, что в любом случае не менее половины товаров будут составлять те, переработка которых невозможна. «Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки <…>», — заверила она.

Списки товаров, которые окажутся под запретом, будут установлены подзаконными актами после принятия соответствующих федеральных законов. Ясность в этом вопросе появится до конца 2021 года, уточнила вице-премьер.

До этого Виктория Абрамченко анонсировала запрет в России использования некоторых одноразовых товаров, которые не подлежат переработке. Речь, в частности, шла о пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой посуде.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ рассказал о планах уменьшить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов.