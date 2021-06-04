Путин: За 30 лет объем парниковых газов в России должен стать ниже, чем в Европе

В ближайшие 30 лет в России планируют уменьшить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов и сделать его ниже, чем в европейских странах. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден — это амбициозная, но решаемая задача», — сказал Путин.

В связи с этим Президент поручил Правительству страны до 1 октября 2021 года разработать детальный план действий по уменьшению доли накопленных парниковых газов в атмосфере.

«Экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата», — отметил он.

В первую очередь проекты по снижению объемов выбросов затронут экономику РФ. На данный момент российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего за счет строительства атомных и гидроэлектростанций, использования возобновляемых источников энергии.

На базе атомной отрасли российские специалисты уже создают инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться в качестве сырья, энергоносителя и топлива, в том числе и в металлургии, производстве цемента и транспорте. В будущем страна будет снижать выбросы при добыче углеводородов с помощью утилизации попутного газа.

«Глубоко будет модернизирована тепловая энергетика, [будет] электрифицирована газотранспортная инфраструктура. В наших планах — дальнейшее повышение энергоэффективности в жилом секторе, системах теплоснабжения», — добавил Президент России.

По словам главы государства, в стране начнется активный перевод общественного транспорта на газ, электричество и гибридные двигатели. Также будет снижена материалоемкость в строительстве.

«Речь идет о сквозном технологическом обновлении всей экономики и всей инфраструктуры», — подытожил Владимир Путин.