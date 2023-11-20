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Вице-мэром Менделеевска избран челнинский инвестор Наиль Сулейманов
Сегодня был избран председатель Менделеевского городского Совета и заместитель главы города Менделеевска. По итогам выборов им стал председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Наиль Сулейманов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.
«Богатый трудовой и управленческий опыт Наиля Наруллиновича, уверен, окажет продуктивное влияние на развитие города», — выразил уверенность Беляев.
Отметим, Наиль Сулейманов — глава холдинга «Тулпар», президент Союза рынков и торговых предприятий Татарстана, в прошлом году он стал депутатом менделеевского райсовета.
На прошлой неделе в историческом здании в центре Менделеевска открылся первый в городе гостиничный комплекс «Тулпар». Инвестором проекта выступил Наиль Сулейманов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Фото: телеграм-канал Радмира Беляева
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