Вице-канцлер Германии Хабек: «Северный поток-2» был геополитической ошибкой

Геополитической ошибкой назвал решение о строительстве газопровода «Северный поток - 2» министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»). Он выразил свое мнение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом сообщает РИА Новости.

«Геополитически „Северный поток — 2“ был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», — сказал Хабек.

Он подчеркнул, что немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство «примет решение на основании закона», однако «другой вопрос заключается в том, что случится, если Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдет эскалация». Министр не уточнил, на какие данные он опирается, делая выводы о ситуации вокруг Украины.

Напомним, что сейчас трубопровод «Северный поток-2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что не стоит рассчитывать на сертификацию трубопровода в первой половине 2022 года.