ВФЛА: рекорд Никитина на Казанском марафоне – результат системной работы

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский прокомментировал рекорд России, установленный Владимиром Никитиным на Казанском марафоне, отметив, как развитие инфраструктуры и поддержка спортсменов влияют на обновление национальных рекордов.

В пресс-службе ВФЛА привели слова Ярышевского о том, что рекорды, державшиеся несколько десятилетий, начали падать один за другим – это закономерный результат системной работы последнего времени: развития инфраструктуры, поддержки спортсменов и организации крупных стартов внутри России. Легкая атлетика в России выходит на новый уровень, а турниры в стране становятся все более конкурентными, добавил он.