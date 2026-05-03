Владимир Никитин установил рекорд России на Казанском марафоне

Владимир Никитин стал победителем мужского марафона в Казани и установил новый рекорд России на дистанции 42,2 км.

Спортсмен показал результат 2 часа 8 минут 9 секунд, превзойдя достижение, установленное неделей ранее Дмитрием Неделиным в Дюссельдорфе.

В женском марафоне в Казани победу одержала Луиза Лега, показав результат 2:23:05 и установив новый рекорд трассы.

Казанский марафон в 2026 году проводится в двенадцатый раз. Главное беговое событие республики проходит в период с 1 по 3 мая, объединяя профессиональных атлетов и любителей со всей страны и из-за рубежа.

