«Везде он свой»: активисты «ТНВ» рассказали, почему в Татарстане доверяют Минниханову

Движение «Татарстан – новый век» поддержало кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на должность Раиса РТ. Ранее на выборы его выдвинули татарстанские единороссы. Каким будет следующий этап избирательной кампании, обсудили на заседании Высшего совета «ТНВ».





Движение «Татарстан – новый век» поддержало кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на должность Раиса РТ

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Активно проходят мероприятия по выдвижению кандидатов на пост высшего должностного лица»

Выборы Раиса Татарстана определят вектор развития республики на предстоящую пятилетку, заявил на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр» глава парламента РТ и председатель совета «ТНВ» Фарид Мухаметшин.

«Сейчас активно проходят мероприятия по выдвижению кандидатов на пост высшего должностного лица. Кандидатуры предлагают политические партии», – сказал он.

Так, со своим кандидатом определилось татарстанское отделение ЛДПР, выдвинув на выборы Раиса РТ своего координатора, депутата Госсовета РТ Руслана Юсупова. Татарстанское отделение КПРФ предложило кандидатуру своего лидера – Хафиза Миргалимова, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – председателя правления регионального отделения Виталия Смирнова.

«Новые люди» и «Справедливая Россия» приняли решение не выдвигать своих кандидатов», – заметил Мухаметшин.

Татарстанское отделение партии «Единая Россия» на своей 38-й конференции выдвинуло на должность Раиса РТ действующего руководителя республики Рустама Минниханова, напомнил он.

Фарид Мухаметшин: «Сейчас активно проходят мероприятия по выдвижению кандидатов на пост высшего должностного лица. Кандидатуры предлагают политические партии» Фото: gossov.tatarstan.ru

«На этапе выдвижения кандидатов агитационный период считается начавшимся»

По Избирательному кодексу РТ в поддержку кандидата необходимо собрать подписи не менее 5% муниципальных депутатов. Согласно постановлению ЦИК, это 384 подписи, из них 96 – депутатов из не менее чем 34 районов и городских округов, уточнил Мухаметшин.

«После проверки подписей Центральной избирательной комиссией принимается решение о регистрации кандидата. Образуются официальные штабные структуры, фонды и так далее. На этапе выдвижения кандидатов агитационный период считается начавшимся. И мы имеем полное право рассказывать, убеждать голосовать за нашего кандидата», – подчеркнул он.

Глава парламента попросил активистов движения выезжать в муниципалитеты республики, общаться с населением, собирать их наказы.

Он также призвал всех татарстанцев 14 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать на выборах, проявив «традиционную активность и ответственность».

Рустам Минниханов успешно возглавляет Татарстан на протяжении 15 последних лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За него говорят зримые достижения нашей многопрофильной экономики»

Рустам Минниханов успешно возглавляет Татарстан на протяжении 15 последних лет. Он пользуется высоким личным авторитетом как на региональном, так и на федеральном уровне, подчеркнул Мухаметшин.

«Он прошел большую жизненную школу. За него говорят зримые достижения нашей многопрофильной экономики, сотни реализованных под его руководством программ и проектов, привлеченные инвестиции, новые производства и рабочие места, а также атмосфера межнационального мира и согласия в республике, поддержка соотечественников. Татарстан стал еще более узнаваемым в мире», – заметил Председатель Госсовета.

По его словам, движение «ТНВ» поддерживает «проводимый им курс на стабильность и поступательное экономическое развитие республики».

«Своим заявлением мы ставим еще одну задачу – консолидировать, настроить актив кандидатов, всю нашу структуру на серьезную организационную политическую работу в предстоящий период», – заявил глава парламента.

Ильдар Гильмутдинов заявил, что российские регионы учитывают позицию Татарстана по многим вопросам, в том числе благодаря действующему руководителю республики Фото: gossov.tatarstan.ru

«Если мы все живем как в одной семье, как дома, то и проблемы решаемы»

В поддержку кандидатуры Минниханова на должность Раиса РТ выступили и другие представители движения «ТНВ». Так, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что российские регионы учитывают позицию Татарстана по многим вопросам, в том числе благодаря действующему руководителю республики.

«Часто, когда на федеральном уровне возникают какие-то вопросы, смотрят, как на это реагирует Татарстан, какова позиция республики. И начинают действовать, когда выскажется республика. Поэтому нам важно поддержать Рустама Минниханова. В том числе от его позиции, от его личного отношения к тем или иным вопросам многое зависит. И в своей законодательной работе мы опираемся на его решения. Поэтому нам нужно как никогда его поддержать. Это поможет в том числе решать проблемы, которые могут возникнуть на федеральном уровне», – заявил парламентарий.

Профессор КНИТУ Роза Богоудинова добавила, что многие преподаватели республики поддерживают Минниханова.

«Они выражают свою позицию очень просто: это наш человек со всеми успехами, достоинствами, талантами, которые у него есть, и недостатками – то, что присуще всем нам. Наш человек – вот это самое главное. Я иногда слежу за его выступлениями, за переездами, за встречами. Среди сельских жителей он такой простой, в кепочке, среди аксакалов – как аксакал, среди великих деятелей мирового уровня – такой же. Везде он свой. Вот это важно. И если мы все живем как в одной семье, как дома, то и проблемы решаемы», – подчеркнула она.

Депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов отметил социально-экономические успехи Татарстана под руководством Минниханова. «Нужно еще сильнее сплотиться ради продолжения поступательного движения, приумножения достижений, улучшения жизни людей», – убежден он.

Ильшат Аминов: «Нужно еще сильнее сплотиться ради продолжения поступательного движения, приумножения достижений, улучшения жизни людей» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Приоритетом в работе органов власти остается социальная поддержка населения»

В завершение заседания активисты приняли заявление о поддержке кандидатуры Рустама Минниханова на должность Раиса РТ. Его направят в Региональный политический совет «Единой России» и в Центральную избирательную комиссию РТ.

«Опираясь на соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, заключенное между нашими организациями, члены Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» заявляют о решительной поддержке кандидатуры Рустама Минниханова, выдвинутого на должность Раиса РТ региональным отделением партии «Единая Россия», – говорится в документе.

В нем отмечается, что приоритетом в работе органов власти всех уровней под руководством Минниханова остается социальная поддержка населения.

«Эффективная реализация нацпроектов и республиканских программ качественно преображает облик городов и сельских поселений. Опережающими темпами возводится жилье, строятся и ремонтируются востребованные объекты социальной инфраструктуры – современные школы, больницы, дома культуры, молодежные и спортивные центры. Благоустраиваются общественные и дворовые территории», – подчеркивается в заявлении.

Особое внимание также уделяется поддержке участников спецоперации и их семей.