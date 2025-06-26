«За него говорят достижения»: Единороссы выдвинули Минниханова на выборы Раиса РТ

Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло действующего руководителя республики Рустама Минниханова кандидатом на должность Раиса РТ. Выборы состоятся 14 сентября. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов Конференции регионального отделения «Единой России». Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В Казани сегодня прошла 38-я конференция Татарстанского отделения «Единой России»

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов провел первую встречу с представителями Штаба общественной поддержки

В Казани сегодня прошла 38-я конференция Татарстанского отделения «Единой России». Ее ключевым вопросом стало выдвижение кандидата на должность Раиса РТ.

Ранее на заседании Президиума регионального политсовета 30 мая единороссы предложили две кандидатуры для предварительного голосования. Его «Единая Россия» проводит при выдвижении кандидатов на выборы любого уровня.

Тогда на пост Раиса республики были предложены действующий руководитель региона Рустам Минниханов и сенатор РФ Александр Терентьев. А уже на следующем заседании президиум единогласно поддержал кандидатуру Минниханова.

Сегодня на конференцию Раис Татарстана приехал почти за час до ее начала. У него была запланирована встреча с представителями Штаба общественной поддержки. Это была их первая встреча.

В штаб вошли лидеры общественного мнения, представители различных профессий, которые поддерживают кандидатуру Минниханова. В дальнейшем они будут участвовать в предвыборных мероприятиях на протяжении всей избирательной кампании, выезжать в районы и городские округа. Основная задача штаба – проводить агитацию.

Рустам Минниханов: «Конечно, мы все хотим комфортно жить в нашем Татарстане и чтобы он продолжил развиваться. Если есть доверие с вашей стороны, то будем и дальше двигаться вместе» Фото: rais.tatarstan.ru

«Всё, что сделано за предыдущие годы, – итог общей работы»

На встрече участник боевых действий в Афганистане Альберт Сафиуллин поблагодарил Минниханова за программу «Батырлар. Герои Татарстана». «Считаю, что эта программа поможет достойно оценить тех ребят, которые хотят раскрыть свой потенциал для республики, чтобы дальше двигаться и занять определенные позиции на благо Татарстана», – заявил он.

Директор казанского лицея № 35 Елена Глухарева отметила, что педагогическое сообщество поддерживает все социальные проекты, которые действуют в Татарстане. «Мы видим поддержку ветеранов, детей участников СВО, педагогов, детей с особенностями развития. Ты знаешь, куда обратиться, и тебе везде помогут. У нас сильная социальная политика», – сказала она Раису РТ.

Слова благодарности за поддержку бизнеса и развитие технологий высказал учредитель IT-компании «Технократия» Булат Ганиев. «Благодаря вашей политике, вашей команде Татарстан стал одним из лидеров цифровой трансформации», – заметил он.

«Каждый из вас вносит лепту в свое направление деятельности – экономику, образование, спорт, культуру. У каждого из вас огромный жизненный опыт. И всё, что сделано за предыдущие годы, – это итог нашей общей работы. А я как бы ваш собирательный образ», – ответил представителям штаба Минниханов.

Он подчеркнул, что все собравшиеся на встрече – патриоты своей республики. «Конечно, мы все хотим комфортно жить в нашем Татарстане и чтобы он продолжил развиваться. Если есть доверие с вашей стороны, то будем и дальше двигаться вместе», – заявил он.

Для участия в конференции в культурный центр «Сайдаш» приехал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев Фото: rais.tatarstan.ru

«Республика стабильно развивается и в экономике, и в общественно-политической жизни»

Для участия в конференции в культурный центр «Сайдаш» приехали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, сенаторы России, депутаты Госдумы и Госсовета РТ, представители общественных организаций, муниципалитетов, участники спецоперации.

Сегодняшняя конференция выполняет важную миссию, отметил Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, открывая заседание.

«14 сентября нам предстоит избрать Раиса республики, сформировать представительные органы муниципалитетов, а также доизбрать депутата Государственного Совета по одномандатному округу. Определяющими для дальнейшего развития на среднесрочную перспективу, безусловно, станут выборы Раиса Татарстана. Поэтому и уделяем этому повышенное внимание. Как преобладающая политическая сила, мы обязаны выдвинуть свою, партийную, кандидатуру на должность Раиса республики», – заявил он.

Фарид Мухаметшин сообщил, что Президиум Генерального совета «Единой России» в Москве поддержал кандидатуру Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

Мухаметшин сообщил, что Президиум Генерального совета «Единой России» в Москве поддержал кандидатуру Минниханова. Его слова в видеообращении подтвердил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«С 2010 года партия поддерживает действующего руководителя — Рустама Минниханова. Каждый раз он в полной мере оправдывает доверие соратников. Татарстан — один из опорных регионов России. Республика стабильно развивается и в экономике, и в общественно-политической жизни. Это не раз отмечал Президент РФ Владимир Путин. По народной программе «Единой России» здесь строятся школы, детские сады, поликлиники, дороги, обновляются общественные пространства», – заявил он.

Якушев назвал еще одно достижение Татарстана — межнациональное согласие. «Здесь мирно и уважительно соседствуют разные культуры, традиции, языки. Это также результат продуманной и взвешенной политики руководства, – заметил он. – Особо отмечу вовлеченность Рустама Нургалиевича во все ключевые процессы».

«С просьбой о выдвижении к Рустаму Нургалиевичу обращались многие граждане и организации»

Рустам Минниханов успешно возглавляет Татарстан на протяжении 15 лет, пользуется авторитетом на федеральном уровне, входит в бюро Высшего совета «Единой России», заявил Мухаметшин, представляя его кандидатуру на должность Раиса РТ перед тайным голосованием.

«За него говорят достижения экономики, сотни реализованных под его руководством программ и проектов, привлеченные инвестиции, новые производства и рабочие места, атмосфера межнационального мира и согласия, поддержка соотечественников. Республика узнаваема на международной арене, в странах Исламского мира», – подчеркнул глава парламента.

Мухаметшин добавил, что высокую оценку успехам Татарстана и его руководителю дал глава государства Владимир Путин. «Ранее он неоднократно называл наш регион опорным. С просьбой о выдвижении к Рустаму Нургалиевичу – в том числе на партийных мероприятиях – обращались многие граждане и организации», – отметил он.

Рустам Минниханов поблагодарил за поддержку в выдвижении на выборы Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов в свою очередь поблагодарил за поддержку в выдвижении на выборы. «Признателен руководству страны, партии «Единая Россия», общественным объединениям, трудовым коллективам, всем, кто поддержал выдвижение моей кандидатуры. Расцениваю это как оценку не только моей деятельности, но и всей команды Татарстана», – сказал он.

По словам Раиса РТ, Татарстан идет курсом, заложенным еще первым Президентом республики, Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

«Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина, созидательному труду всех поколений татарстанцев сегодня республика – один из лидеров в России по многим макроэкономическим показателям, опорный регион страны. Татарстан располагает необходимыми ресурсами, опытом, сильными кадрами», – констатировал Минниханов.

«Основой для всех агитматериалов станет принятая предвыборная программа»

Результаты тайного голосования озвучил Мухаметшин. Он сообщил, что большинством голосов Рустам Минниханов выдвинут Татарстанским отделением «Единой России» кандидатом на пост Раиса республики.

«С момента выдвижения кандидатов от «Единой России» на всех уровнях избирательной кампании начинается агитационный период, который мы обязаны провести максимально чисто, динамично и с хорошим пропагандистским эффектом», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии.

Фарид Мухаметшин сообщил, что большинством голосов Рустам Минниханов выдвинут Татарстанским отделением «Единой России» кандидатом на пост Раиса республики Фото: rais.tatarstan.ru

По словам единоросса, самым результативным способом здесь остаются общение с населением, трудовыми коллективами, сбор наказов, встречи во дворах. «Постараемся ‘’увязать’’ эти действия, в том числе с мероприятиями инициированной Рустамом Нургалиевичем программы «Лето в Татарстане», – добавил он.

Мухаметшин также заметил, что татарстанцев волнует множество вопросов, на которые необходимо дать ответы. «Основой для этого, а также для всех агитматериалов станет принятая сегодня предвыборная программа», – уточнил он.

Основные приоритеты, на которых основывается предвыборная программа единороссов, – межнациональное и межконфессиональное согласие; поддержка защитников СВО, их семей, новых регионов России; экономический рост, поддержка малого и среднего бизнеса; повышение качества жизни, всестороннее развитие личности, талантов; развитие инфраструктуры, информационных технологий, широкое внедрение цифровизации.

«Наша основная задача – сохранить доминирующие позиции партии на всех уровнях власти, с тем чтобы и далее оказывать поддержку реализуемому под руководством Рустама Минниханова курсу на созидание будущего Татарстана, процветание наших городов и сел», – заключил Председатель Госсовета.